Imprese, obbligo comunicazione Pec entro il primo ottobre

(Teleborsa) -per la regolarizzazione della Posta elettronica certificata delleEntro il 1° ottobre tutte le aziende devono comunicare telematicamente al Registro delle imprese il proprio domicilio digitaleattivo e univocamente riconducibile all'impresa.A stabilirlo - ricorda una nota di Unioncamere - è ili convertito nella Legge n. 120 dell'11 settembre 2020. Possedere un indirizzo di posta elettronica certificata, che facilita i rapporti con laera già un obbligo dalper le società e dal 2012 per le imprese individuali. Ma se la mancata comunicazione prevedeva finora solo una sospensione temporanea per l’invio di pratiche telematiche alora invece può comportare unaper le società, tra i 30 e i 1.548 euro per le imprese individuali.Per le imprese che dopo la scadenza del termine risulteranno prive di Pec, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, è previstada parte dellaLa comunicazione del domicilio digitale - ricorda Unioncamere -Può essere effettuata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa direttamente dal sito ipec-registroimprese.infocamere.it, oppure seguendo le istruzioni sul sito della