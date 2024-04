Superbonus, Commercialisti "Tutelare chi ha lavori in corso"

(Teleborsa) - "Pur comprendendo le esigenze di finanza pubblica sottese al blocco delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, riteniamo necessariononché ripristinare la remissione in bonis per chi ha commesso errori nelle. È la posizione espressa dalnel corso di un'audizione oggi presso lain merito alla conversione in legge del decreto relativo alle agevolazioni fiscali in edilizia.La delegazione dei commercialisti, composta dal consigliere nazionale e tesoriere,, e dal coordinatore dell'area fiscale della Fondazione nazionale della categoria,ha ribadito quanto già posto all'attenzione del ministro e viceministro dell'Economia, in una missiva inviata nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio nazionale,In particolare, è stato proposto che "pero abbiano già iniziato i lavori sia possibile continuare ad accedere alle opzioni per cessione del credito e sconto in fattura, subordinatamente al rilascio di attestazioni che certifichino la sussistenza di tali presupposti alla data di entrata in vigore del decreto, sottoposte a stringenti sanzioni in caso di falsità". Ciò al fine, sottolineano i commercialisti, "di evitare che a coloro che hanno fatto legittimo affidamento nell’accesso a tali opzioni venga ingiustificatamente negata tale possibilità, con inevitabili conseguenze anche sotto il profilo dei contenziosi che potrebbero sorgere con le imprese appaltatrici".È stato inoltre proposto ilestendendola a coloro che, non avendo ancora individuato il cessionario del credito d’imposta, vi riescano entro il prossimo 15 ottobre 2024, termine ultime per accedere alla remissione. "Se l’ampliamento del perimetro della remissione in bonis dovrà essere oggetto di valutazioni tecniche anche in termini di coperture,a coloro che, avendo presentato tempestivamente la comunicazione entro il 4 aprile scorso, si trovino nella necessità di dover correggere errori commessi in buona fede".Tra le ulteriori proposte la possibilità per il fornitore o il cessionario di optare per la rateizzazione in dieci anni degli importi delle singole rate annuali che non vengono utilizzate, per "incapienza", nell’anno di competenza finanziaria, norma peraltro già prevista per le comunicazioni inviate lo scorso anno, e introdurre una serie di norme di interpretazione autentica volte a risolvere dubbi interpretativi suscettibili di generare in futuro ingente contenzioso su questioni essenzialmente formali.Infine, sono state poste all’attenzione della Commissionedell’utilizzo dei crediti d’imposta investimenti che, in assenza dei provvedimenti attuativi, attualmente inibisce le compensazioni, e quelle relative all’entrata in vigore delle nuove norme in materia di contraddittorio preventivo.