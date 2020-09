RC Auto Familiare, Nielsen: "Solo 2 italiani su 10 vi hanno fatto ricorso"

(Teleborsa) - Sono controversi i dati che riguardano la, ovvero la facoltà di usufruire della classe di merito più conveniente fra tutti i veicoli assicurati dalla famiglia, introdotta lo scorso mese di febbraio. Se alcune ricerche indicano un grande successo dell'iniziativa , non la pensa così, che ha condotto un'indagine per Prima Assicurazioni. Neila nuova RC Familiare sarebbe statadegli intervistati.A pesare sullo scarso ricorso alla norma c'è sicuramente ile la conseguentei, che ha colpito pesantemente l'automotive: ilha deciso die di questi circa la metà ha rinunciato ad acquistare un secondo veicolo, oppure a cambiare quello già posseduto, a causa delle conseguenze economiche della pandemia.Il motivo principale del basso utilizzo della norma però è anche ladello strumento, infatti ilha dichiarato didell'esistenza della RC Familiare, mentre gli utenti che non potevano usufruirne, avendo avuto un incidente con colpa negli ultimi 5 anni, sono stati soltanto il 2,4%.Il trend è molto probabilmente destinato ad invertirsi, considerato chedegli italiani, mentre solo il 18% ha scelto di aumentare l'uso della bicicletta; a questo si aggiunge anche il 34% degli intervistati che ha ridotto l'uso dei mezzi pubblici per paura dei contagi. Questi dati spingono marcatamente verso un utilizzo più intensivo dell'auto, e di conseguenza alla ripresa del suo mercato di cui si vedono già i primi segnali. Stando alle nuove immatricolazioni infatti, dopo i crolli vertiginosi di marzo e aprile, rispettivamente di -85% e -98%, agosto ha fatto registrare un calo soltanto dello 0,4% rispetto al 2019.