Coronavirus: contagi stabili, calano i morti

(Teleborsa) - E' stabile l'incremento dei contagi per coronavirus in Italia. Dai dati diffusi del ministero della Salute emerge che nella giornata di oggi, 26 settembre, si sono registrati, una cinquantina meno di ieri ma con circa tremila tamponi in meno. Il numero, comprese vittime e guariti, sale a 308.104. In lieve calo anche ilche sono 17.Sono. Sono inoltre innei reparti ordinari 9 in più rispetto alla giornata di ieri che porta il totale a 2.737 e nelle terapie intensive, dove ci sono 247 pazienti (3 più di ieri). Le persone insono 45.600, con un incremento di 863. Il totale dei dimessi e dei guariti dall'inizio dell'emergenza sale invece a 223.693.