Nomisma, la transizione ecologica della Gdo parte dal packaging

(Teleborsa) - La svolta "green" dellaitaliana parte dalla sostenibilità del. Un giudizio unanime, confermato dal 100% delle insegne della grande distribuzione con il 78% di queste già impegnato nella riduzione del pack a vantaggio di soluzioni più eco-friendly. È questo uno dei risultati che emerge dalla seconda edizione dell'– realizzato dain collaborazione con– presentato oggi e che ha dedicato un approfondimento al ruolo del packaging nelle strategie di sostenibilità dei retailer italiani.Le 9 insegne che hanno partecipato attivamente all'Osservatorio, infatti, hanno confermato la loro sostenibilità e la loro prontezza a rispondere alla crescente richiesta che arriva da. Se da un lato infatti l'Europa e l'Italia hanno prontato o stanno approntando il loro piani di ripresa post Covid-19 sulla transizione verde – si pensi agli obiettivi del Green Deal e alla strategia From Farm to Fork di Bruxelles o all'attenzione italiana per la transizione ecologica per il Recovery Plan – c'è dall'altro lato anche una sempre più accentuata sensibilità deiper il tema dopo l'inizio dellaSecondo quanto rilevato dallo studio di Nomisma, infatti, per il 23% degli italiani è cresciuto l'acquisto di prodotti con pack sicuro e 1 su 5 di essi ha preferito acquistare presso punti vendita che promuovono. Sono 2 italiani su 3 quelli che privilegiano gli acquisti fatti in punti vendita che presentano iniziative a favore della sostenibilità e 7 italiani su 10 sono disposti a cambiare il negozio in cui fanno la spesa alimentare a favore di punti vendita che offrono prodotti con confezioni sostenibili.Una spinta rilevante per gliche hanno appunto individuato nel packaging sostenibile un punto di partenza e nella suaeffettiva come elemento più importante. Nei prossimi mesi il 44% delle insegne concentreranno infatti la comunicazione sul tema del pack, per valorizzare le azioni di riduzione del pack in eccesso, utilizzo die dei materiali provenienti da fonti rinnovabili. Una insegna su tre concentrerà la comunicazione sui temi della filiera e del territorio nonché sull'attenzione alla riduzione degliElevata importanza attribuita anche a confezioni fatte con materiali provenienti da fonti rinnovabili o vegetali e a ridotte emissioni di CO2 (rispettivamente con un giudizio di 8,4 e 8,0 su 10). 6 insegne hanno invece ridotto (o sono intenzionate a farlo) l'in eccesso o hanno preferito pack in carta. Infine, il 55% deiha deciso di adoperare nelle proprie confezioni pack con plastica da fonte vegetale, il 44% ha optato per pack con materiali a ridotte emissioni di"In questo periodo caratterizzato da forti cambiamenti nelle abitudini di acquisto degli italiani, il tema dell'eco-sostenibilità deve confrontarsi con altre priorità sopraggiunte. È altresì vero che il suo ruolo in ambito di innovazione continuerà ad essere rilevante, bisognerà solo trovare il corretto posizionamento in una scala di valori dei clienti che è cambiata", ha evidenziato, Retailer Client Business Partner Nielsen. Per, socio fondatore di SPIN LIFE: "L'adozione di modelli di produzione e consumo sostenibili oltre che una necessita', può essere una forte leva competitiva.