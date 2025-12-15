Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:07
25.155 -0,17%
Dow Jones 20:07
48.391 -0,14%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Francoforte: rosso per Gerresheimer

Francoforte: rosso per Gerresheimer
Ribasso composto e controllato per la società di packaging, che presenta una flessione dell'1,85% sui valori precedenti.
