Iren, aggiornamento sullo stato di attuazione del programma di acquisto azioni proprie

Iren

(Teleborsa) -, facendo seguito a quanto comunicato il 12 maggio 2020 in merito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2020, rende noto di averdal 21 al 25 settembre 2020, complessivamenteal prezzo medio unitario di 2,2033 euro, per un controvalore complessivo di 959.092,58 euro.Al 25 settembre, l'utility emiliana detiene 11.334.082 azioni proprie, pari allo 0,8712% del capitale sociale.Nel frattempo, in Borsa, scivolache si posiziona a 2,188 euro, con una discesa dell'1,71%.