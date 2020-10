Atlantia presenta nuovo esposto a Consob per turbativa mercato

Atlantia

(Teleborsa) -chiedendo di valutare urgentemente i provvedimenti da adottare a seguito delledal Ministro dello Sviluppoe dal Ministro delle Infrastrutture, che hanno determinato la sospensione delle negoziazioni per eccesso di ribasso. Esposto che è stato anche inviato ai servizi competenti della"Tale esposto - spiega il Gruppo - si rende necessario perdegli oltre 37.000della società e garantire la, tenuto conto che nessuna decisione del Governo, in merito alla Concessione di ASPI, è stata ancora comunicata alla società".Atlantia ha ricordato all'Authority cheerano già state oggetto di precedenti esposti, l'ultimo il 14 luglio scorso, ed ha auspicato un, "volto a garantire la regolarità del mercato". "L’impatto di simili dichiarazioni - ha sottolineato - può infatti determinare rilevanti conseguenze sulla regolarità delle negoziazioni, tanto più nel noto contesto di possibile dismissione di ASPI da parte di Atlantia".La holding ha affermato che "la reiterata affermazione che ladel 14 luglio" e che "l'impegno" a dismettere ASPI sarebbe dimostrato dalla procedura di scissione/vendita approvata dal CdA, che verrà sottoposta all'assemblea il prossimo 30 ottobre."Le continueda parte del Governo sono peraltro in palese cnon solo con le finalità della lettera del 14 luglio - che prevede la dismissione di ASPI in un processo trasparente a valori di mercato – ma sono suscettibili di per sé didi detta società nel momento in cui è stata posta sul mercato", afferma Atlantia, aggiungendo che le stesse "risultano anche in apertocontenuta nell'inviato formalmente ad ASPI lo scorso 23 settembre, dove il MIT dà atto che non sussistono le condizioni per formulare nei confronti del Concessionario contestazioni di inadempimento per fatti e/o atti, noti al Concedente, verificatisi sino alla data di sottoscrizione dell’atto stesso".