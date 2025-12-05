Milano 10:46
43.580 +0,14%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 10:46
9.728 +0,18%
Francoforte 10:45
23.981 +0,41%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Francoforte: nuovo spunto rialzista per MTU Aero Engines
Seduta positiva per il produttore di motori aeronautici, che avanza bene del 2,67%.
Condividi
```