Consob invita operatori italiani a partecipare al sondaggio europeo su passaggio a T+1

(Teleborsa) - Larichiama l'attenzione degli operatori del mercato finanziario italiano affinché partecipino ad uned esprimano il proprio punto di vista in merito alin tutta la UE.A partiresi ridurrà il tempo necessario al regolamento di queste operazioni, passando dall'attuale regime T+2 (ovvero lo scambio tra denaro e titoli relativo ad una transazione finanziaria deve avvenire entro due giorni lavorativi dopo la data di negoziazione) a quello(lo scambio deve perfezionarsi entro una giornata lavorativa). Si tratta di una modifica che rappresenta un cambiamento radicale nelle infrastrutture di mercato e nel post trading e che richiederà significative modifiche operative, tecnologiche e legali anche per gli intermediari e i gestori patrimoniali.La Consob invita i partecipanti al mercato, incluse le società di minori dimensioni, a partecipareal sondaggio promosso dall'Industry Committee (comitato composto da rappresentanti dei vari stakeholder interessati) al fine di monitorare la conoscenza degli operatori in merito al passaggio a T+1.Un'ampia partecipazione al sondaggio è infatti fondamentale, oltre che per consentire didell'industria rispetto alla migrazione, per identificare eventuali aree su cui focalizzare l'attenzione nei prossimi mesi. Le risposte al sondaggio saranno condivise dall'Industry Committee in maniera aggregata e anonimizzata con le autorità europee (Esma e Bce) e nazionali competenti, tra cui la Consob.