Avio, motore Zefiro 9 supera brillantemente prova di qualifica

Avio

(Teleborsa) - Concluso conoggi in Sardegna il, una versione evoluta del sistema di propulsione di terzo stadio già in uso sul lanciatore, che è stata potenziata e customizzata per il nuovoin vista delGrazie a, che ha richiesto 4 settimane di preparazione e coinvolto 20 tecnici e operatori specializzati, è stato possibile registrarenei 120 secondi di accensione del motore, raccogliendo tutti iper calcolare il comportamento del motore con un’approssimazione molto vicina alle condizioni reali in cui si troverà a operare nello spazio.Al termine del test, alla presenza del Sottosegretario alla Difesa, si è svolta una- Space Propulsion Test Facility, di Perdasdefogu in provincia di Cagliari, in, regione che sta giocando un ruolo sempre più centrale nel comparto aerospaziale italiano ed europeo.Un progetto realizzato con, per l’avanzamento dei lavori di realizzazione del, destinato ai test per lo sviluppo e la qualifica di. La fine dei lavori è confermata, per permettere l’installazione dell’impianto di prova e l’esecuzione del primo test motore. In parallelo, continuano le attività d’ingegneria nellain Sardegna, a(CA)."Questo Ente rappresenta, non solo un esempio di forte sinergia e cooperazione interforze, ma è anche il sito ideale individuato per l’avanzamento di prestigiosi programmi di sviluppo nel settore della ricerca aerospaziale", ha dichiarato il Sottosegretario alla Difesa,, aggiungendo "parliamo di progetti altamente sfidanti e di interesse per l’economia del territorio, regionale e nazionale". "L'esperienza e il know-how di Avio acquisiti in oltre 50 anni di attività - ha sottolineato - consentono al sistema paese, con importanti ricadute in Sardegna, di primeggiare nel campo dei lanciatori spaziali, della propulsione spaziale a solido, a liquido e criogenica, nonché nella propulsione tattica"."L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è molto soddisfatta dei risultati del test, che dimostrano come i finanziamenti pubblici per programmi nazionali e dell’ESA nel settore accesso allo spazio consentano il rafforzamento delle competenze nazionali sia nella ben consolidata propulsione a propellente solido sia in quella innovativa a propellente liquido (ossigeno-metano)", ha dichiarato, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, aggiungendo che il test di oggi rappresenta un "tassello importante nella realizzazione della roadmap di sviluppo tecnologico".Amministratore Delegato di Avio, si è detto "molto soddisfatto" del risultato di questo test ed ha ricordato che "la versione VT3 del motore Zefiro 9 contiene nuove tecnologie sviluppate da Avio in collaborazione con i suoi partner". "La Sardegna, grazie a SPTF - ha aggiunto - diventa uno dei poli tecnologici spaziali più importanti d’Europa" e sarà qui che "si continuerà a sviluppare tecnologia sia per la propulsione solida che per la propulsione liquida a metano, nuova frontiera di performance e compatibilità ambientale da utilizzare per lo stadio superiore di Vega E".