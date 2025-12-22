Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:25
25.453 +0,42%
Dow Jones 21:25
48.377 +0,50%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Piazza Affari: balza in avanti Avio

(Teleborsa) - Bene l'azienda aerospaziale italiana, con un rialzo del 2,10%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Avio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Avio rispetto all'indice.


Tecnicamente, Avio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 29,38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,73. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,03.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
