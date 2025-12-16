Piazza Affari: scambi negativi per Avio

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda aerospaziale italiana
, con un ribasso del 2,50%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Avio
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Avio
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 27,75 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 27,05. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 28,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)