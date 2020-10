Coronavirus: continuano a salire i contagi

(Teleborsa) - Continuano a salire i contagi per Covid 19 in Italia. Nella giornata di oggi, 3 ottobre si sono registrati. Un numero così alto non si verificava dallo scorso 24 aprile. Sono 118.932 i tamponi effettuati, circa 1.300 in meno rispetto a ieri. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale a 322.751. In aumento il numero delle vittime che è di 27 in, per un totale di 35.968."In considerazione della più recente evoluzione della curva epidemiologica - si legge in una nota diffusa dal Viminale - il capo di gabinetto del ministero dell'Interno,, ha indirizzato una circolare ai prefetti al fine di adottare tutte le iniziative di propria competenza per limitare il rischio del contagio. Nella circolare si ribadisce l'impegno delle Forze di polizia nell'assicurare ilattraverso i servizi di prevenzione generale che caratterizzano le attività di controllo del territorio, come anche la possibilità di controlli mirati in relazione ai luoghi urbani e alle fasce orarie di maggiore affollamento. Attività tutte queste che verranno definite dai prefetti nelle competenti sedi di coordinamento - anche con riguardo ai contingenti da impiegare, in considerazione delle esigenze di sicurezza dei vari contesti territoriali - con il concorso delle polizie locali e delle altre amministrazioni interessate".