Poste in denaro su effetto Nexi-SIA

(Teleborsa) - Grande giornata per, che mostra un'ottima performance in Borsa (+4,21%). Ad alimentare gli acquisti sul tuitolo un report di Equita Sim, che focalizza l'attenzione sugliGli analisti calcolano il, in qualità di azionista di Nexi con una quota del 17%, in, pari al 4% della capitalizzazione di mercato, superiore a quanto guadagnato sinora con i BTP. Fra l'altro, la plusvalenza offre una((48,6 cent pari ad uno yield del 6,1%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 7,69 Euro con prima area di resistenza vista a 7,976. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 7,506.