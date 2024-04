Borse europee caute. Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo la debolezza mostrata dai mercati asiatici e americani la vigilia, con gli investitori dubbiosi sul primo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. Ieri, il, intervenendo alla Stanford University, ha ribadito che la banca centrale americana decide la sua politica monetaria riunione per riunione. Il banchiere ha così preso tempo sui tagli ai tassi affermando che i dati sull'economia e sull'inflazione non hanno "materialmente cambiato" il quadro, è troppo presto per dire se i recenti dati sull'inflazione sono solo un balzo temporaneo o meno. Un chiaro messaggio che la Fed non ha così fretta di tagliare i tassi ed ha bisogno di maggiori prove del rallentamento dei prezzi prima di ridurli.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,21%. Lieve calo dell', che scende a 2.292,3 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 85,27 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +141 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,76%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,1%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,36%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,26%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 34.532 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 36.743 punti, sui livelli della vigilia.Tra idi Milano, in evidenza(+1,86%),(+1,65%),(+1,08%) e(+0,90%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,53%.Calo deciso per, che segna un -1,67%.Tentenna, che cede l'1,47%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,16%.del FTSE MidCap,(+3,85%),(+2,08%),(+1,62%) e(+1,21%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,35%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,34%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,46%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,41%.