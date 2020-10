Appuntamenti e scadenze del 6 ottobre 2020

AQUAFIL

AVIO

B&C SPEAKERS

BANCA SISTEMA

Biesse

CAIRO COMMUNICATION

CAREL INDUSTRIES

Cementir Holding

Dea Capital

El.En

ESPRINET

EUROTECH

Fidia

Fila

Fiera Milano

Gefran

GRUPPO MUTUIONLINE

GUALA CLOSURES

IGD

ILLIMITY BANK

IMA

Italmobiliare

La Doria

Levi Strauss

NEWLAT FOOD

OPENJOBMETIS

ORSERO

PIOVAN

RENO DE MEDICI

REPLY

SABAF

SANLORENZO

Servizi Italia

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS

TESMEC

TINEXTA

TXT E-SOLUTIONS

WIIT

ZIGNAGO VETRO

(Teleborsa) -Milano Design City 2020 - Progetto e innovazione, materia e prodotto di design. Due settimane di attività, incontri ed eventi (fino a sabato 10/10/2020)2a conferenza internazionale RD20 - Giappone - ENEA rappresenterà l’Italia al summit mondiale sulle rinnovabili in Giappone. L'evento è dedicato alle tecnologie per le fonti di energia rinnovabili e si svolgerà in modalità online (fino a venerdì 09/10/2020)Cina - Borsa di Shanghai chiusa per festività (fino a giovedì 08/10/2020)BCE - Christine Lagarde partecipa in videoconferenza al 10° anniversario del European Stability MechanismConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri dell'EnergiaC20 Summit - G20 - Arabia Saudita 2020 - Il Vertice C20 è il più grande raduno virtuale di migliaia di leader della società civile e responsabili del cambiamento nel G20 (fino a sabato 10/10/2020)Wall Street Journal - CEO Council Summit - Il Consiglio dei CEO si riunirà online per discutere sull'impatto che la pandemia ha avuto sulla società, sull'economia mondiale e sulla geopolitica e su come le aziende tentano di ricostruirsi dopo il crollo economico più acuto che si ricordi, con i CEO che devono affrontare una serie di sfide senza precedenti. Chat pre-registrata di Christine LagardeVertice UE-Ucraina - 22º vertice bilaterale tra l'Unione europea e l'UcrainaMade in Italy: The Restart – Il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid - L'evento, in diretta streaming, è nato dalla partnership tra Il Sole 24 Ore e il Financial Times per il rilancio dell'economia italiana a livello internazionale e del brand "Made in Italy". Intervengono i ministri De Micheli, di Maio, Franceschini, Patuanelli, Pisano, il Presidente di Confindustria Bonomi, il CEO e Direttore Generale Cassa Depositi e Prestiti Palermo, il Presidente Enel Crisostomo e il Direttore Generale di Agenzia Dogane e Monopoli Minenna e oltre 40 tra top manager e imprenditori che rappresentano l’eccellenza italiana (fino a giovedì 08/10/2020)STAR Conference 2020 Fall Edition - Le società del segmento STAR di Borsa Italiana incontrano la comunità finanziaria italiana ed internazionale. L’evento è organizzato da Borsa Italiana per offrire agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l’opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle piccole e medie imprese italiane (fino a mercoledì 07/10/2020)EIA - Pubblica l'outlook sull'energiaEU - Riunione ECOFINReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiTesoro - Comunicazione BOT- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall EditionBE- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- SIIQ - Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition- Appuntamento: STAR Conference 2020 Fall Edition