Clima, FMI: più impegno per ridurre emissioni e mitigare i costi della transizione

(Teleborsa) - Servono più impegno nel ridurre ledi gas, lestanno raggiungendo cifre mai viste sul pianeta Terra da milioni di anni e le implicazioni sono potenzialmente catastrofiche ma siamo ancora in tempo per agire.Sono le conclusioni cui giunge ildelpubblicato oggi che spinge i Governi ad usare strumenti di politica economica in grado di combinare spinte agli investimenti verdi e rincaro dei prezzi dell'energia provenienti dai combustibili ad alta emissione di carbonio, mantenendo ida un modello all'altro ragionevolmente bassi."Nonostante i benefici a lungo termine e una spinta iniziale all'attività economica, tali politiche impongono costi durante la transizione – si legge nel rapporto – Tra il 2037 e il 2050, la strategia di mitigazione costerebbe alin media circa loogni anno e dell'nel 2050 rispetto a politiche invariate. Questi costi sembrano comunque gestibili, considerando che si prevede che lacrescerà del 120% tra oggi e il 2050".Secondo il Fondo Monetario, infatti, la spinta verso la transizione permetterà di aumenterà il Pil globale e l'occupazione nei primi anni successivi alla ripresa postin grado di rendere meno impattanti i costi della seconda fase. In base allo scenario disegnato dal rapporto, una strategia politica globale per mitigare il cambiamento climatico potrebbe accrescere il Pil globale nei primi 15 anni di ripresa in media di circa lo 0,7% annuale e l'fino adi posti di lavoro in più a livello globale.