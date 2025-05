AXA e Luiss lanciano un laboratorio sul clima e la giustizia sociale

(Teleborsa) - Le dimensioniin particolare in Europa, come strumento per un'azione giusta per il clima, saranno il focus delle attività di ricerca dell’", diretto dal Professor, dele istituito grazie al sostegno dell’(l’iniziativa di filantropia scientifica globale del Gruppo AXA), die delIl Lab, dellaapprofondirà il tema, chiamando in causa principi di giustizia, analizzando i possibili ruoli del settore privato, delle istituzioni finanziarie e delle politiche pubbliche nel rendere possibili soluzioni assicurative eque, fino a toccare gli ambiti della regolamentazione e della governance, per fornire risposte, supportate da evidenze scientifiche, aIn che modo i settori privato e finanziario possono contribuire a una transizione giusta verso un'economia a zero emissioni nette?In che modo le comunità a basso reddito possono essere incluse negli sforzi di adattamento ai cambiamenti climatici?Quali sono gli impatti distributivi dei cambiamenti climatici e come può l'assicurazione contribuire a mitigare le disuguaglianze?Alla base della ricerca, la promozione di studi in grado di incidere sulle policy in termini di raccomandazioni per gli stakeholder, per incoraggiare nuove sinergie pubblico-privato che promuovano modelli assicurativi e di protezione inclusivi, trasparenti e giusti, dove le assicurazioni possono agire come facilitatori dell’azione climatica, guidando sforzi di mitigazione e adattamento, e sostenendo investimenti verdi e strategie di adattamento sostenibile.La ricerca intende, non solo in ambito accademico ma anche divulgativo, fornendo spunti concreti per indirizzare il cambiamento climatico e il gap di protezione che sempre più le nostre società stanno criticamente affrontando.L’"" è stato presentato oggi alla Luiss, con: Paolo Boccardelli, Rettore dell’Università intitolata a Guido Carli, Lisanne Raderschall, Senior Partnerships and Development Manager, AXA Research Fund e Federico Eichberg, Capo di Gabinetto, Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dopo i saluti introduttivi, si è tenuta una Lectio Magistralis del Prof. Pellegrino, dal titolo: Climate Change and the Ethics of Just Insurance.L’evento, con le conclusioni diDirettore del Dipartimento di Scienze Politiche, Luiss, ha ospitato, inoltre, una tavola rotonda, che ha visto protagonisti:, Direttore Generale, ISPRA;, Chief Customer and External Communication Officer AXA Italia;Co-Head of the Core Client Group AXA IM;, Professore ordinario di Statistica economica e Sviluppo sostenibile all’Università di Roma "Tor Vergata"; Co-founder & Direttore Scientifico dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS)."Affrontare la transizione verso un'economia verde rappresenta una sfida epocale che richiede politiche sociali adeguate e inclusive. Raggiungere la neutralità climatica non è solo un obiettivo necessario, ma un imperativo storico. È nostra responsabilitàGrazie al sostegno dell’AXA Research Fund, la Luiss avrà l’opportunità di fornire un supporto concreto ai decisori di oggi e di domani, attraverso una ricerca di eccellenza e standard elevati nell’insegnamento".: "Il cambiamento climatico non è solo una sfida ambientale, ma un fenomeno complesso che richiede soluzioni multidisciplinari e una sempre maggiore consapevolezza da parte di tutti. Per questo ci fa piacere presentare oggi questo nuovo Lab nato dalla collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli per esplorare, attraverso la ricerca scientifica, ie le potenziali sinergie tra pubblico e privato in grado di indirizzare più efficacemente i gap di protezione. Il Lab rappresenta un ulteriore concreto impegno, in linea con il nostro piano strategico, nel contribuire a costruire una società più equa ed inclusiva".