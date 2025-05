FMI all'Italia: accelerare su rinnovabili e aumentare resilienza rete

(Teleborsa) - Accelerare la transizione verso le energie rinnovabili, adattarsi ai cambiamenti climatici e investire in infrastrutture energetiche resilienti è "essenziali" per ridurre l'impatto degli eventi meteorologici estremi e la dipendenza dalle importazioni di energia. Lo dice"I- sottolinea il Fondo - sono, data la dipendenza dall'agricoltura, dal turismo e dall'approvvigionamento energetico estero"."Ilfornisce una base strategica, ma sonoper raggiungere gli obiettivi climatici del 2030 e migliorare la sicurezza energetica. Il rafforzamento dell'infrastruttura di rete, l'espansione dellae la semplificazione dellesono fondamentali per sostenere l'integrazione delle energie rinnovabili".Il Fondo riconosce, infine, che "unanei mercati elettrici dell'UE, ridurrebbe la volatilità dei prezzi e migliorerebbe l'efficienza dell'uso delle energie rinnovabili".