Giù il comparto viaggi e intrattenimento (-2,24%)

settore viaggi e intrattenimento a Milano

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

media capitalizzazione

Juventus

Autogrill

bassa capitalizzazione

A.S. Roma

S.S. Lazio

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre mostra un'intonazione debole ilIlprocede a quota 24.331,3 in diminuzione di 547,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua debole a 175 dopo aver avviato la seduta a 174.Tra i titoli adell'indice viaggi e intrattenimento, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,36%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,62%.Tra i titoli adel comparto viaggi e intrattenimento, in forte ribasso, che mostra un disastroso -16,83%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,15%.