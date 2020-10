Dl Agosto, Governo pone la fiducia alla Camera

(Teleborsa) -. Lo ha annunciato il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, indicando che il testo della commissione è "identico a quello approvato al Senato".Anche questo provvedimentopoiché deve essere approvato e convertito in legge entro il 13 ottobre, su un testo analogo a quello già approvato dal Senato, pena la decadenza.Nel Dl Agosto, ultimo della serie di provvedimenti da 100 miliardi finalizzati alla ripartenza dopo l'emergenza Covid, vi sono: dal congedo parentale dei genitori con figli in quarantena, allo stop delle norme sugli affitti brevi, dalla titela del lavoratori fragili allo stop degli ammortamenti. E ancora, misure per il turismo - alberghi e ambulanti - interventi a favore del lavoro nelle aree terremotate e l'innalzamento dei tetti delle spese per eco e sisma bonus nelle aree del Centro Italia. Salta invece la proroga della moratoria sulle cartelle esattoriali.