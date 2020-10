Enel X realizza primo corridoio ricarica panamericano al 100% elettrico

Enel

(Teleborsa) - Sarà da oggi possibile salire a bordo di un', partendo dal Nord America ed arrivando sino all'estremo Sud America, effettuare leal proprio veicolo edsulle coste occidentali delle Americhe e lungo le Ande: Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama e Perù.L'opera imponente di realizzazione delè stata possibile grazie ad, società del Gruppo, che ha collocato ben, visibili sull'app dedicata JuicePass, lungo un, che attraversa luoghi suggestivi: l'antica città Inca di Cuzco, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e la strada che conduce a Macchu Picchu in Perù, il deserto ed hotel del sale Palacio de Sal in Bolivia e lo splendido carco naizonale Torres del Paine in Cile. A Panama, i conducenti potranno caricare i loro veicoli con l'energia verde prodotta dalla centrale solare di Chiriqui, di proprietà di Enel Green Power."Questo progetto infrastrutturale di lunga durata - ha affermato il Ceo di Enel X- è la prova del nostro impegno a promuovere i veicoli elettrici nel mondo, rendendo la scelta diffusa della mobilità elettrica una possibilità anche in luoghi lontani dove in precedenza non erano disponibili strutture di ricarica per veicoli elettriciIl corridoio di ricarica panamericano al 100% elettrico ènel seguire glidelle Nazioni Unite. In questo contesto,nella creazione dipubbliche e private e diper superare le barriere di utilizzo e creare nuovo valore economico, sociale e ambientale per tutti: azionisti, consumatori, imprese e pubbliche amministrazioni., che compare nel documentario Long Way Up, facilita la mobilità elettrica tra Ensenada, la penisola messicana dellae Ushuaia, una città nelche ora è diventata il punto più meridionale del continente ad avere una struttura di ricarica per veicoli elettrici.Gestire le ricariche sarà possibile con, che offre più profili utente, a seconda delle esigenze dei clienti e del caso d'uso: ricarica pubblica, ricarica sul posto di lavoro o ricarica domestica. L'applicazione funziona anche con tutte le reti di ricarica pubbliche compatibili con Enel X.