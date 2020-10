"Le donne contano", al via il corso di educazione finanziaria di Soroptimist e Banca d'Italia

(Teleborsa) - Aiutare le donne a gestire la loro situazione economica per colmare il divario di genere che in Italia, più che in altri Paesi, esiste tra adulti. Questo l'obiettivo dell'iniziativa, varata nell’ambito di un protocollo di intesa tra il, l'associazione di donne impegnate nel sostegno all’avanzamento della condizione femminile nella società e nel mondo del lavoro.Il corso – si legge in una nota – "punta ad aiutare le donne a guadagnare terreno in campo economico e finanziario, condizione indispensabile per l'emancipazione e il benessere individuale e familiare, e a sensibilizzarle sull'importanza di acquisire un'educazione finanziaria di base, stimolando una maggiore attenzione alla partecipazione alle decisioni finanziarie importanti e alla gestione proattiva dei risparmi".Il progetto, articolato ine presentatonel corso di un webinar, è curato da esperti delle Filiali della Banca d'Italia e sarà seguito da formatrici del Soroptimist che poi raggiungeranno sul territorio donne in condizioni di fragilità economica.Pandemia, digitalizzazione, rischi di esclusione per le donne ma anche opportunità? Come progettare una iniziativa di EF tenendo conto di queste esigenze?. Su questi interrogativi si soffermeranno i relatori alla luce delle principali evidenze sui livelli di cultura finanziaria degli adulti in Italia, degli effetti della pandemia e della digitalizzazione e delle prime lezioni apprese nella realizzazione del percorso presentato.Vedrà la partecipazione di, vicedirettrice generale di Banca d'Italia;capo del Dipartimento Tutela dei clienti ed Educazione Finanziaria e membro del Comitato Nazionale;direttrice del Comitato nazionale;presidente nazionale Soroptimist;, responsabile Ufficio Studi Economici Consob e membro Comitato Nazionale;Servizio di Educazione Finanziaria di Banca d'Italia; ed, Soroptimist.