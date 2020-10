Recovery Fund, EY: "Investire nella Data Economy: potenziale di 50 miliardi"

(Teleborsa) - Almeno, il. Questo, secondo i dati emersi dalla seconda e ultima giornata dell', il valore stimato della. Attualmente, tuttavia, il nostro Paese sfrutta circa un 10% del potenziale dei dati che produce.Nonostante laabbia impresso un'accelerazione in tale campo, sul fronte della digitalizzazione il nostro Paese presenta ancora un consistente gap rispetto al resto dell'Europa. Per tale ragione – questo il messaggio che arriva dal Summit EY – è arrivato il momento per l'Italia di cavalcare le sfide per la transizione digitale del Paese.In tale scenario il, ha sottolineato come sia "prioritario fare investimenti mirati, sfruttando anche le opportunità offerte dalper accelerare l'evoluzione e l'estensione delle infrastrutture digitali e per accrescere la cultura tecnologica". Una sfida che le imprese sono pronte a cogliere. "Nel 2021 il digital divide si chiuderà e accelereremo sul 5G" ha affermato, spiegando che "il prossimo sarà l'anno del cloud e di un grandissimo sforzo sull'Iot (Internet delle cose ndr)" e auspicando che il digitale diventi "virale per tutti gli altri settori".Sulla stessa linea lache ha anticipato un'accelerazione del piano, "arrivato sostanzialmente alla metà", per raggiungere con la rete in fibra ottica 20 milioni di abitazioni.In campo ancheche, come annunciato lo scorso maggio, in Italia sta portando avanti un piano di"La risposta è stata molto positiva – ha affermato la–. Abbiamo formato lo scorso anno 500 mila persone"."Sull'infrastruttura l'Italia ha un piano ben definito, deve avere lo stesso piano anche nella rivoluzione culturale che accompagnerà la rivoluzione digitale" ha evidenziato ilper il quale l'attenzione "va puntata sulla formazione".Da parte dell', è stata, inoltre, sottolineata l'importanza di "creare servizi digitali facili, semplici e di adozione da grande parte della popolazione".Un contesto, quello della digitalizzazione, che abbraccia anche il. Nel suo intervento ilha, infatti, parlato dell'importanza degli investimenti in campo militare affermando che "spesso il mondo della Difesa anticipa dal punto di vista della Ricerca e della definizione di soluzioni ciò che poi transita nel mondo civile".Sfide non impossibili per ilche ha rimarcato la capacità dell'Italia di reinventarsi. "Nel 900 – ha spiegato Franco – lo abbiamo fatto due volte con tassi di crescita assolutamente impensabili fino a qualche anno prima".