Snap corre al Nyse promossa dai broker

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolo, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,91%.A fare da assist contribuisce la promozione sulle azioni giunta da più broker. Gli analisti dihanno rivisto il target price a 35 dollari dai 25 precedenti mentre quello dihanno alzato il prezzo obiettivo a 32 dollari dai 28 indicati in precedenza. Il giudizio per entrambe le banche d'affari è confermato a "buy".Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 27,55 USD. Primo supporto visto a 27,05. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 26,86.