Francoforte: scambi negativi per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la prima banca tedesca come assets, con una flessione del 2,43%.

La tendenza ad una settimana di Deutsche Bank è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 28,95 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 29,24. Il peggioramento della banca d'affari tedesca è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 28,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
