Francoforte: scambi al rialzo per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della prima banca tedesca come assets, con una variazione percentuale del 2,30%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Deutsche Bank evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca d'affari tedesca rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Deutsche Bank rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 31,46 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 30,68. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 32,24.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
