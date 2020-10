BlackRock, utili e ricavi in rialzo più del previsto

BlackRock

(Teleborsa) - Trimestrale oltre le attese degli analisti per. Il colosso bancario ha registrato un utile per azione, escluse le poste straordinarie, di 9,22 dollari contro i 7,15 dollari dell'anno prima, oltre i 7,77 dollari del consensus. L'utile netto è salito del 22% a 1,36 miliardi di dollari.Superiore alle aspettative anche il fatturato: i ricavi si sono attestati a 4,37 miliardi di dollari, in aumento del 18% rispetto ai 3,69 miliardi dello stesso periodo di un anno fa, e contro i 3,94 miliardi delle stime degli analisti.