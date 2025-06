Wizz Air, crollano gli utili nell'ultimo esercizio: tagliate le previsioni anche per il 2025

Wizz Air

(Teleborsa) - Nell'ultimoche si è chiuso il 31 marzo 2025 la compagnia aerea low costha registrato un crollo dell'del 62%, sceso ae ben al di sotto dei 246 milioni di euro degli analisti. Wizz Air ha tagliato leanche per l'esercizio finanziario in corso in una forbice compresa tra i 125 e i 175 milioni di euro - rispetto ai 350-450 milioni di euro indicati in precedenza - e ha fatto sapere che non fornirà una nuovaa causa delle incertezze legate ai problemi ai motori e alle condizioni geopolitiche.La notizia ha avuto un immediato impatto sula Londra che sta perdendo il 27%.Wizz Air ha spiegato che il netto calo degli utili è stato principalmente influenzato dalla necessità di tenere a terra oltre 40 aeromobili a causa di, con 34 velivoli che rimarranno fuori servizio fino alla metà del 2026, e il conseguente aumento dei, soprattutto per la manutenzione e l'affitto di aeromobili sostitutivi. Il CEOha sottolineato che i tempi di riparazione dei motori, che possono arrivare fino a 300 giorni, rappresentano una sfida operativa significativa.Il risultato negativo è arrivato nonostante la compagnia aerea abbia registrato un aumento del 3,8% dei, pari a, e un record diDiversi analisti hanno espresso preoccupazione sulla capacità di Wizz Air di raggiungere gli obiettivi finanziari prefissati, considerando le sfide operative e i rischi legati ai costi.