Auto, scatta rimonta immatricolazioni a settembre ma bilancio resta drammatico

(Teleborsa) -hanno evidenziato un, ma il bilancio deiresta pesantemente. Una conferma della profonda crisi che ha investito il settore automotive, a causa della pandemia di Covid-19 e del suo impatto sui consumi.Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto (), le(EU 28) sonosu base annua, attestandosi a 933.987 unità, con un bilancioche segna un. Includendo anche l'EFTA (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda e Norvegia) ed il Regno Unito, le vendite segnano un aumento dell'1,1% e nei nove mesi un calo del 29,3%.Nell'ambito della solale vendite sonoa circa 832.431 unità, portando il, mentre le vendite dell'(Eurzona + EFTA + UK) risultano pressoché stabilie sonoMeglio il, che fa segnare uned un -. Fra le altre grandi economie europee, larecupera l'8,4% a settembre e segna un -25,5% nei 9 mesi, mentre restano al palo la(- 3% a settembre e -28,9% cumulato) e la(- 13,5% a settembre e -38,3% nei 9 mesi).Per quanto concerne i singoli marchi,(FCA) registra a settembre unnel complesso dell'Unione Europea più EFTA e UK, con una. Stessa dinamica se si considera l'Europa Occidentale (Area Euro più EFTA e UK) che segna un +11,7% con una quota in recupero al 5,9%.Ilmostra un analogo aumento delle immatricolazioni in Europa Occidentalee porta la suaFra i marchi più popolari in Europa, lasegna unin Europa occidentale, con unamentre la connazionalesegna un, con una quota in aumento al 9,6%. La tedescasegna un, con quota di mercato al 7%, mentreregistra uncon quota di mercato al 7,3%.