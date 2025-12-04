Milano 10:55
43.388 +0,02%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 10:55
9.695 +0,04%
Francoforte 10:54
23.866 +0,73%

Parigi: andamento sostenuto per Renault

Seduta positiva per la casa automobilistica francese, che avanza bene del 3,16%.
