NOVA, Top manager e studenti MBA a confronto su competenza e leadership responsabile

(Teleborsa) - Mettere a confronto le nuove generazioni con i maggiori top manager internazionali per delineare i percorsi della futura classe dirigente. Questo l'obiettivo dell'evento digitaleorganizzato domani sabato 17 ottobre, alle ore 16, da, associazione non-profit che unisce studenti e alumni italiani dei principali MBA americani e internazionali. Al centro la necessità, oggi più che mai, di affrontare il cambiamento con una leadership competente, coraggiosa e responsabile.Apriranno l'evento sul tema della Responsible Leadership,, vice chairman of Europe di General Atlantic e, co-fondatore di Imagine, già ceo di Unilever. La conferenza si dividerà poi in due momenti che affronteranno temi attuali e rilevanti soprattutto per le future generazioni: il primo dal titolo "Lighting up the future: the new frontier of energy" dedicato all'importanza dell'approvvigionamento da fonti rinnovabili che vedrà l'intervento diceo Snam,, ceo Enel X,, ceo Falck Renewables e già board member Nova con la moderazione dii, professore a Harvard Business School. Il secondo momento dal titolo "Rethinking our world through digital innovation" vedrà gli interventi di, ceo Microsoft Italia,, cto Leonardo,, Advisor e Investor con la moderazione di, professoressa a Harvard Business School.