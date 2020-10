Go Internet annuncia closing acquisizione X-Stream

GO internet

(Teleborsa) -con i soci di riferimento, concludendo positivamente l’operazione, annunciata il 2 ottobre scorso. L’atto è stato concluso con il pagamento delai soci venditori alla data odierna. L'operazione è stata finanziata in parte con mezzi propri e in parte tramite il supporto da parte degli istituti di credito.Al 31 dicembre 2019 X-Stream, con un organico di circa 17 risorse, ha registrato un volume di fatturato pari a circa 2,7 milioni di euro con un EBITDA pari a circa 0,5 milioni di euro e un Utile d’esercizio poco superiore a 0,2 milioni di euro. Alla stessa data la società rileva una Posizione Finanziaria Netta positiva per circa 0,2 milioni di euro.Il proseguimento della crescita dei volumi di X-Stream anche nel 2020 e l’assenza di partite infragruppo fra le società permetterà di beneficiare pienamente dei risultati di X-Stream a livello consolidato.Al fine di garantire continuità gestionale, GO internet ha nominato Raimondo Montecchi quale membro del Consiglio di Amministrazione di X-Stream assieme ai consiglieri Marco Di Gioacchino e Cesare Veneziani.