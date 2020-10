Recovery Fund, Ance: serve a rigenerare il paese, Superbonus da prorogare

(Teleborsa) - I fondi deldevono servire per una rigenerazione del paese. Lo ha chiesto il presidente dell'Ance,, nel suo intervento all'assemblea annuale dell'associazione dei costruttori edili."Le risorse del Recovery Fund – ha dichiarato Gabriele Bula – devono andare a finanziare ladi infrastrutture, città e territori in chiave di. Oppure avremo solo allungato di qualche mese la vita a un moribondo, senza essere riusciti in alcun modo a garantirgli una prospettiva futura. In altre parole o queste risorse sono destinate ad un ampio programma di rigenerazione del Paese oppure, perdonatemi la franchezza, siamo definitivamente fuori dai giochi".Positivo il giudizio sulal 110%, ma occorre prorogarlo per almeno altri 2 anni. "È l'unico strumento di rilancio dell'economia messo in campo finora, in grado di produrre investimenti per 6 miliardi di euro, con un effetto complessivo di 21 miliardi sull'economia – ha sottolineato il presidente dell'Ance – Un ottimo esempio di politica di sviluppo del settore e della sua lungain un'ottica di sostenibilità che ha ricevuto molti apprezzamenti dai nostri partner europei e che ora molti vorrebbero replicare. Mentre noi ancora stiamo li' a pensare se prorogarlo o meno per una visione miope, ragionieristica, che già in passato ha prevalso sullo sviluppo. È strategico darglidi proroga".