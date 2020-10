Gap ragiona su chiusura punti vendita in Europa

Gap

(Teleborsa) - Lasi fa sentire, soprattutto nel settore delal dettaglio, dove sono molti i negozi che stanno chiudendo i battenti a causa delle restrizioni provocate dalla pandemia e degli impatti sui consumi.L'ultimo esempio è la, che sta valutando ditutti i(circa 120), compresi gli 11 negozi presenti in Italia.La chiusura, che potrebbe scattare, è stata causata dallainnescata dalla pandemia che è stata fatale per i conti della big statunitense, che ha chiuso il secondo trimestre con una"Stiamo avviando una revisione strategica delle nostre attività in Europa", sottolinea una nota, indicando che fra le varie opzoioni c'è anche la possibile chiusura dei negozi in Regno Unito, Francia, Irlanda e Italia ed anche la cessione della gestione a tenzi, attraverso un sistema di franchising.