Gualtieri: Manovra fortemente espansiva

(Teleborsa) - "Lapresentata nellaresta valida. Iesistono e non l'abbiamo certo nascosto" ma "se riusciremo a contenere ladelle infezioni da covid-19 con misure selettive, sono fiducioso che i risultati del 2020-2021 non saranno lontani da quelli previsti, speroper quanto riguarda il 2021".Lo ha detto il Ministro dell'Economia,, in un'intervista a IlSole24Ore sottolineando che quella in arrivo "è una, come richiesto dal ciclo economico, tutt'altro che basata su misure di corto respiro. Al contrario prevediamo riforme epocali come l'assegno unico e quella dell'Irpef e un programma di investimenti senza precedenti".Quanto alla riforma fiscale in particolare, oltre agli 8 miliardi già stanziati, Gualtieri ricorda che ci saranno anche le risorse derivanti dalla"non abbiamo indicato una, ma siamoin base al trend riscontrato prima dell'emergenza, checi saranno diversi miliardi aggiuntivi che potremmo utilizzare per l'attuazione dei vari moduli della riforma".Soddisfazione per lo "straordinario successo della prima emissione diper il programmache è "unhe indica come ilrappresentato dalla creazione di questi nuovi strumenti di