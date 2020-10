Bad Bank, BCE adesso accelera

(Teleborsa) - Unache smaltisca efficacemente i crediti deteriorati delle banche, che rischianoa. Oppure - Piano B -che se ben allestita, e con rigorose condizionlità, riuscirebbe comunque a sostenere in maniera paritetica il settore nelle diverse economie. Questa la proposta rielaborata e rilanciata dal numero uno della Vigilanza della BCE sulle banche,in un articolo sul Financial Times intitolato "Sulla qualità degli attivi bancari stavolta dobbiamo fare meglio".Con "meglio" Enria intende "perchè "a 12 anni dal fallimento die a nove anni dal primo coinvolgimento del settore privato nella crisi del debito della Grecia - scrive - la qualità degli attivi bancari nell'area euro non è ancora tornata ai livelliE se nelle ultime settimane, con lo scadere delle moratorie sui pagamenti, si è visto che i creditori hanno ricominciato a onorare le rate e che vi è "solo unaguardando avanti, secondo Enria, permane una cappa di incertezza "e non possiamo escludere che con una ripresa debole e a rilento si accumulino in modo significativo asset deteriorati". Il capo della Vigilanza ha anche menzionato la previsione della Bce di un aumento di 1.400 miliardi di euro di crediti deteriorati nel caso di uno scenario avverso. Pur "sperando nel meglio, dobbiamo prepararci al peggio", avverte."Questa volta - prosegue Enria -E spetta all'Unione bancaria renderlo possibile.Nel testo del suo intervento introduttivo all'audizione al Parlamento europeo, Enria ha osservato che "i livelli di crediti deteriorati nelle maggiori banche europee sono calati nel secondo trimestre dell'anno, al 2,94% dal 3,22% cui si attestavano a fine 2029 "tuttavia ci attendiamo un aumento dell'esposizione aiin particolare quando scadranno le misure pubbliche di supporto, come le moratorie sui pagamenti". "Nella maggior parte delle banche - aggiunge - vediamo già aumentare il costo del rischio".Nei preparativi allamolte banche europee hanno compiuto" e sono ormai vicine ai modelli da adottare post recessione del Regno Unito dall'Ue, ma "aRispondendo ad una domanda durante una audizione al parlamento europeo, il Presidente ha anche riferito che "alla luce dell'elevata incertezza che grava sul quadro macroeconomico la Vigilanza della BCE sulle banche riesaminerà le sue"solo dopo la pubblicazione delle nuove previsioni macroeconomiche della Bce il