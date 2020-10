Lavoro, occupati stabili a settembre ma resta gap con livelli pre-Covid

(Teleborsa) - E' drammatico il quadro del mercato del lavoro in Italia, disegnato dall'ultimo rapporto dell'Istat, che evidenza una vera e propria emorragia di posti di lavoro a partire dal mese di febbraio, a dispetto della relativa stabilità evidenziata a settembre, mentre prosegue l'aumento costante degli inattivi, ovvero di coloro che non sono iscritti neanche nelle liste di disoccupazione.Secondo l'Istat, a settembre, il(+ 6mila unità), per effetto dell’aumento dei dipendenti e della diminuzione degli autonomi.La dinamica è sintesi, da un lato dell’aumento osservato tra le donne, i dipendenti a tempo indeterminato e gli over50 e, dall’altro, della diminuzione tra gli indipendenti e i giovani under 35. Nel complesso il tasso di occupazione sale al 58,2% (+0,1 punti percentuali).A settembre, prosegue ildel numero di(-0,9% pari a -22mila unità) e coinvolge gli uomini e gli under 50, mentre tra le donne e gli ultra 50enni si osserva una leggera crescita. Il(-0,1 punti) e tra i giovani al 29,7% (-1,7 punti).Anche il numero dirisulta(-0,1% pari a -15mila unità); tale andamento è frutto del calo tra le donne e gli over35, non completamente compensato dall’aumento osservato tra gli uomini e gli under35. Il tasso di inattività resta invariato al 35,5%.Il livello dia quello del trimestre precedente, registrando un aumento di +113mila unità. Nel trimestre crescono anche le persone in cerca di occupazione (+18,1% pari a +379mila) e calano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-3,7% pari a -521mila unità).Nonostante le dinamiche di settembre, il livello dellè ancorae rimane più elevato sia il numero di disoccupati, di circa 40 mila unità, sia quello degli inattivi, di oltre 220 mila unità. Il tasso di occupazione è inferiore di quasi un punto percentuale, mentre quello diè stabilmenteLe ripetute flessioni congiunturali registrate tra marzo e giugno 2020 hanno fatto sì che, anche nel mese di settembre 2020, l'occupazione continui a essere(-1,7% pari aunità). La diminuzione coinvolge uomini e donne di qualsiasi età, dipendenti (281mila) e autonomi (-107mila), con l’unica eccezione degli over50, tra i quali gli occupati crescono di 194mila unità, soprattutto per effetto della componente demografica. Il tasso di occupazione scende, in un anno, di 0,9 punti percentuali.Nell’arco dei dodici mesi diminuiscono le persone in cerca di lavoro (-2,3%, pari a -59mila unità), mentre aumentano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+2,5%, pari a +333mila).