Dpcm, De Micheli: limitazioni a spostamenti tra Regioni, si studia riduzione capienza per Tpl

(Teleborsa) - Con il prossimosaranno limitati glitramentre si studia la possibilità di limitare il riempimento del. È quanto riferito dalla ministra dei Trasporti,, nel corso di un'audizione in Commissione Istruzione al Senato."Tali riduzioni – ha dichiarato la ministra – dovranno consentire alle Regioni di usare questo tempo per poter utilizzare tutte le risorse messe a disposizione dallo Stato per potenziare tutti i sistemi di", aggiungendo che questo periodo dovrà servire anche "per poter prevedere alla riapertura la possibilità di, perché la sola definizione del riempimento non sarà sufficiente".A tal riguardo De Micheli ha sottolineato che "un intervento diretto per ladel servizio Tpl e per evitare il sovraffollamento, nel rispetto delle prerogative costituzionali del titolo V, non è rimesso nelle facoltà del ministro ma riguarda esclusivamente i presidenti delle Regioni come indicato anche dai Dpcm che si sono seguiti dal 7 settembre", precisando comunque che "durante le riunioni ditutte le scelte sono state oggetto della più ampia condivisione".La ministra dei Trasporti ha informato la Commissione, inoltre, che "non è arrivata nessuna segnalazione di criticità da parte dei comuni delle scuole e delle famiglie sulla gestione del servizio degli".