Trasporto pubblico italiano in crisi: offerta dimezzata e 4 miliardi persi

(Teleborsa) - Poco capillare, sottofinanziato e disomogeneo:. E guardando ai finanziamenti, il TPL italiano ha perso negli ultimi 5 anni 4 miliardi di euro. Ecco cosa emerge dal rapportorealizzato da, la coalizione europea diche ha come obiettivo una mobilità urbana a zero emissioni entro il 2030.Il rapporto tra l'offerta di trasporto pubblico (espressa in posti-km pro capite) nella top 3 europea -- e le città del centro-sud italiano è di 1 a 8. Rapporto analogo anche per i livelli di utilizzo:Le grandi città del nostro Paese, inoltre, hanno la metà dell’offerta delle principali città europee se consideriamo il rapporto fra posti a sedere e km pro capite coperti e un quinto dei chilometri di infrastrutture di trasporto rapido di massa (che comprende metro, tram e filobus). Guardando ai passeggeri pro capite, ovvero quanti viaggi gli abitanti di ciascuna città compiono usando il trasporto pubblico locale, dal rapporto emerge che il risultato di queste tendenze è un livello di utilizzo del TPL molto più basso in Italia rispetto al resto d ’Europa,Il valore mediano per le città europee, infatti, considerate nello studio è di 410 passeggeri pro capite nelle città italiane del centro-nord sono meno di 300, e a malapena 70 in quelle del centro-sud. Una. Se, infatti, le principali città europee hanno gradi di soddisfazione che, il confronto con le città italiane è impietoso. Appena 1 palermitano su 5 e meno di 1 napoletano o 1 romano su 3 si considera più o meno soddisfatto. Frequenza, affidabilità e sicurezza sono i problemi che emergono soprattutto al Sud.Ma da cosa dipende la situazione del TPL italiano? Dal report dila principale fonte di entrate per le aziende di trasporto pubblico, ha: nel 2014 erano stati stanziati 4,918,620,000 di euro, che nel 2025 sono diventati 5,345,754,000. A oggi, le previsioni per il prossimo biennio - in considerazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2025 - sono pari a 5,301,754,000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027. Ma questi sono i valori nominali, ovvero considerando i prezzi correnti che non tengono conto della svalutazione dell’inflazione. Nello stesso periodo, infatti,l’inflazione del settore trasporti è stata complessivamente del 25%. VQuesto processo di erosione ad opera dell’inflazione ha generato negli ultimi 5 anni un ammanco complessivo di 4 miliardi di euro. Una cifra tutt’altro che trascurabile se si considera che il Fondo Nazionale Trasporti,, ma che può superare anche di molto il 50% nei centri più piccoli, soprattutto al Sud.Secondo l'analisi di Clean Cities uno dei principali effetti dell’erosione del Fondo Nazionale Trasporti è la disomogeneità del servizio sul territorio italiano. Le città italiane con maggiori risorse e dove si sono concentrati maggiormente gli investimenti infrastrutturali, infatti, sono quelle che scontano un gap significativo ma non incolmabile con le altre città europee. Quelle che non hanno voluto o potuto sopperire alla mancanza di risorse per il TPL tramite mezzi propri o attirando investimenti nazionali ed europei significativi scontano un ritardo gravissimo che mette in discussione la coesione nazionale stessa. Proprio nelle regioni a più basso reddito, abbiamo i livelli più bassi di offerta e quindi utilizzo del TPL, e conseguentemente i tassi di motorizzazione più elevati rispetto al resto d’Italia producendo una dipendenza dall'auto privata che pesa sui bilanci delle famiglie, riduce l'accesso ai servizi e peggiora la qualità dell'ambiente urbano, a partire dall'aria. Un fenomeno che gli economisti dei trasporti chiamano forced car ownership.: lavoro (28%), studio (17%), visite mediche (19%) o relazioni sociali (25%). Le situazioni più critiche si registrano a Napoli (34%) e Roma (33%), mentre in città come Milano e Bologna la quota di popolazione "a mobilità precaria" scende al 20-21%. "Risulta quindi chiaro come un trasporto pubblico più efficace avrebbe il potenziale di aumentare la coesione, ridurre i livelli di esclusione sociale e accrescere le opportunità economiche e lavorative nonché l’accesso a servizi fondamentali quali salute e studio" dice Claudio Magliulo, Head of Italy Campaign di Clean Cities."Investire nel trasporto pubblico locale non significa soltanto potenziare un servizio di mobilità per i cittadini - spiega- ma anche sostenere il tessuto produttivo e contribuire alla competitività complessiva del Paese, garantendo a milioni di cittadini la possibilità di spostarsi in modo sicuro e accessibile, riducendo le disuguaglianze e assicurando pari opportunità di accesso a scuola, lavoro e servizi essenziali". Secondo Clean Cities, quindi, sarebbe necessario aumentare le risorse per il Fondo Nazionale Trasporti fino a raggiungere un livello di trasferimento verso le regioni almeno pari ai livelli del 2009. Ad oggi, questo comporterebbe un incremento di circa tre miliardi di euro all’anno.a prezzi attuali, con uno stanziamento che porti a un maggior finanziamento del fondo per 1,2 miliardi di euro. "Si tratta di investimenti significativi- conclude Magliulo - ma sulla stessa scala di quanto messo a disposizione per l’ecobonus dei veicoli privati. Va inoltre considerato che le casse dello Stato continuano a sostenere il peso di sussidi ambientali dannosi, il totale ammontare dei quali è stimato in un range che va dai 24,2 miliardi di euro catalogati dal Ministero dell’Ambiente ai 78 miliardi di euro individuati dalle associazioni ambientaliste".Insieme alla pubblicazione del briefing "Mind the gap", parte oggi anche l'omonima campagna nazionale di Clean Cities per chiedere a Governo e Parlamento una significativa iniezione di risorse nel TPL:. La campagna prevede una raccolta firme e flash mob nelle principali città italiane. Aderiscono alla campagna: AIFVS – Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, Associazione Lorenzo Guarnieri, EPMC - Associazione Esperti Promotori Mobilità Ciclistica, ETSC - Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti, Euromobility - Associazione dei mobility manager, FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Fondazione Mobilità in Città, ISDE - Associazione Medici per l'Ambiente, Kyoto Club, Legambiente, Movimento Diritti dei Pedoni, Rinascimento Green. La campagna è