Elezioni regionali: seggi riaperti in Veneto, Campania e Puglia

(Teleborsa) - Si sono riaperte questa mattina le urne
nelle tre Regioni al voto - Veneto, Campania e Puglia
- con un'affluenza in deciso calo
in tutte e tre le Regioni. Sono circa 11,5 milioni gli elettori chiamati al voto nel corso del weekend e fino alle 15 di oggi, per scegliere i governatori ed i Consigli regionali.
Una tornata piuttosto calda dopo gli inutili tentativi dei governatori uscenti del Veneto, Luca Zaia, e della Campania, Vincenzo De Luca, di riproporsi per un terzo mandato, bocciato dalla politica e dalla Corte Costituzionale.Alla chiusura dei seggi ieri, alle ore 23
, l'affluenza era in forte calo in tutte e tre le regioni. In Veneto
, aveva votato il 33,88% degli elettori aventi diritt
o, contro il 46,13% delle precedenti elezioni (alle 19 l'affluenza era del 29,3% ed alle 12 del 10,11%). In Campania
, alla chiusura dei seggi alle ore 23, si registrava un'affluenza del 32,07
% contro il 41,53% delle precedenti elezioni (il 25,86% alle ore 19 e ol'8,25% alle ore 12). Chiude la Puglia
con un'affluenza del 29,45%
dal 39,88% delle precedenti elezioni (23,75% alle ore 19 e 8,55% alle ore 12). I seggi si chiuderanno oggi alle 15
, quando si potrà tracciare un bilancio di tutta questa tornata autunnale. Con queste tre Regioni, infatti, si chiude un lungo turno elettorale
per le Regioni italiane, partito il 28 settembre scorso con le elezioni nelle Marche e Val d'Aosta
e proseguito il 5 ottobre con la Calabria
ed il 12 ottobre con la Toscana
.