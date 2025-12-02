Ex Ilva, Urso convoca incontri con istituzioni e Regioni

(Teleborsa) - "A seguito degli incontri che si sono tenuti lo scorso venerdì al Mimit sul futuro dell'ex Ilva e con l'obiettivo di garantire un confronto stabile con Regioni ed enti locali nei territori che ospitano gli stabilimenti, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato una serie di riunioni con le istituzioni territoriali interessate, d'intesa con le stesse Regioni ed enti locali". È quanto annuncia una nota"I tavoli – spiega il– mirano a definire le migliori condizioni per il rilancio del gruppo siderurgico e a valutare ulteriori investimenti produttivi nelle aree disponibili, in particolare a Taranto e Genova".Giovedì 4 dicembre, alle ore 9.00, con le istituzioni piemontesi (Regione, Comuni di Novi Ligure e Racconigi). Venerdì 5 dicembre, alle ore 10.00, con quelle liguri (Regione e Comune di Genova); alle ore 12.00, con quelle pugliesi (Regione, Comuni di Taranto e Statte).A conclusione di questo ciclo di confronti – conclude la nota – è previsto, per la settimana successiva, un momento di confronto unitario alla presenza dei rappresentanti di tutte le istituzioni locali coinvolte.