FNM, Intermonte incrementa target price e conferma Buy

FNM

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato aper azione (dai precedenti 0,60 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, confermando la".Gli analisti incorporano nelle stime i trend dei 9 mesi, con una crescita della Mobilità ma una riduzione dell'Energia a causa del rinvio dell'installazione di nuovi impianti solari, ora prevista per il 2026. Considerano, nonché una performance più debole delle associates, che dovrebbe proseguire nel quarto trimestre (alcune delle svalutazioni di Trenord potrebbero essere parzialmente compensate, ma le tempistiche sono incerte). Le revisioni delle stime portano a una riduzione del 3,6% delle stime sull'utile per azione rettificato per il 2025, ma a miglioramenti dell'1,0/2,3% negli esercizi 2026/2027. Per quanto riguarda l'indebitamento netto, considerano minori investimenti e ora prevedono una PFN rettificata a 736 milioni di euro a fine anno 2025.di FNM - si legge nella ricerca - Il secured refinancing di luglio ha confermato l'impegno verso una solida struttura finanziaria e sottolinea la fiducia del mercato nella strategia del Gruppo. Sebbene l'aggiornamento del sistema tariffario ART sia ancora in sospeso, l'entrata in vigore dell'EFP 2020-24 rappresenta uno sviluppo positivo, che sblocca i lavori per il periodo di regolamentazione 2025-28".