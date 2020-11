Coronavirus, alto il numero di decessi. Ministero Salute: ancora nessuna criticità negli ospedali

(Teleborsa) - "Sono ore frenetiche e intense", ha esordito così, Direttore Generale della prevenzione al Ministero della Salute, nella conferenza stampa sulla situazione epidemiologica in Italia.Oggi in Italia, ha dichiarato il dottor Rezza anticipando i dati forniti dal Ministero tramite il consueto bollettino, isono statia fronte di quasi. Rapporto: il fatto che si mantenga sopra il 10% "non è un segnale positivo", ha commentato i numeri il direttore generale. Resta alto anche il numero di decessi: 352 nelle ultime 24 ore (ieri 353).Da inizioi casi registrati di Covid-19 in Italia sono stati 790.377, 39.764 le vittime.Per ciò che riguarda il numero di, il rappresentante del Ministero della Salute ha dichiarato che al momento "non si registra in nessuna area del paese ancora una fase di criticità": oggi sono 67 per lein più rispetto a ieri e 1.002 icon sintomi in area ospedaliera.Capitolo. Laresta quella con più casi (7.758), seguono Campania (4.181) e Piemonte (3.577), che mostrano "più o meno il livello della Lombardia in termini di incidenza del virus". Al giornalista che chiedeva se queste fossero le "Regioni rosse", Rezza ha risposto che è "ancora in fase di valutazione", anche se ha aggiunto "i criteri li conoscete tutti". Il dirigente del Ministero si è concentrato anche sulla situazione dell', mentre è sembrata preoccupare meno ildove comunque si registra un "incremento graduale".Tornando sul meccanismo inserito nelper individuare le aree a maggior rischio, ha dichiarato che "l'è previsto, ma non vuol dire che sia tutto così facile".