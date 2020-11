Poste Italiane, accordo preliminare per acquisto Nexive

Poste Italiane

(Teleborsa) -- a seguito delle deliberazioni assunte dal proprio CdA - nella tarda serata di ieri ha sottoscritto un accordo preliminare con la società olandese PostNL European Mail Holdings B.V. e la società tedesca Mutares Holding – 32 GmbH, per l’acquisto da parte di Poste Italiane dell’intero capitale sociale di Nexive Group., pari a circa 350 milioni di volumi annui (di cui circa il 5% posta c.d. descritta), e una quota di mercato dell’1% circa nei pacchi, pari a circa 8 milioni di pezzi consegnati nel 2019.Nell’ambito dell’operazione,mentre il prezzo finale di acquisto sarà determinato a valle del processo di due diligence.I termini e le condizioni finali dell’accordo saranno resi noti al pubblico non appena definiti. Previa realizzazione delle relative condizioni, il closing è previsto entro Gennaio 2021.L’operazione è disciplinata dall’art. 75 del DL 14 agosto 2020 n.104 (convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020), che dispone che determinate operazioni di concentrazione siano considerate autorizzatedi misure idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali che potrebbero essere gravose per l’utenza in conseguenza dell’operazione. Ai sensi della predetta norma, entro 30 giorni dalla comunicazione l’AGCM, tenuto conto anche della sostenibilità economica dell’operazione.