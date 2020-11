Cina, obiettivo crescita annua del 5% per il periodo 2021-2025

(Teleborsa) - La Cina dovrebbe fissare undi circa ilper il periodo, secondo la Chinese Academy of Social Sciences (CASS), un think tank affiliato al Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese."Il tasso di crescita potenziale della Cina dovrebbe essere del 5-6% durante il 14° piano quinquennale (2021-2025), ma le autorità dovrebbero tenere conto delladovuta alla pandemia", ha detto Li Xuesong, vicedirettore dell'Institute of Industrial Economics del CASS, in una conferenza stampa a Pechino."Suggeriamo che la Cina fissi un obiettivo di crescita annuale medio di circa il 5%, il che è appropriato", ha affermato l'economista, che ha spiegato come l'economia cinese potrebbe, avere une poidi nuovoZhang Xiaojing, capo dell'Institute of Finance and Banking presso il CASS, ha stimato che ilè aumentato di 27,7 punti percentuali nei primi nove mesi di quest'anno, arrivando al. Il livello del debito potrebbe aumentare di circa 30 punti percentuali nel 2020, edi 5-6 punti percentuali all'anno nei prossimi cinque anni a causa degli