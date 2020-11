PA, sindacati proclamano sciopero il 9 dicembre

(Teleborsa) - Dopo giorni di scontro con il ministro per la PA Fabiana Dadone , i sindacati confermano lo"Preso atto dell'esito del, in mancanza delle necessarie risorse per lavorare in sicurezza, per avviare una vasta programmazione occupazionale e di stabilizzazione del precariato e per ille categorie Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa – annunciano in una nota i segretari generali delle categorie della funzione pubblica di Cgil, Cisl, Uil,– proclamano lo sciopero nazionale di comparto per il giorno 09/12/2020 per l'intera giornata o turno di lavoro, con la garanzia dei servizi minimi essenziali previsti".