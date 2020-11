Vaccino Moderna, pre-accordo per l'Europa

(Teleborsa) - Se fino a qualche tempo fa, quella di unera poco più di una speranza, adesso è una possibilità che diventa sempre più concreta conLa Commissione europea "ha concordato con Moderna la fornitura fino a 160 milioni di dosi di vaccino, ma ora dobbiamo tradurre tale volontà in un contratto". Lo ha detto il Portavoce della Commissione Stefan de Keersmaecker precisando che l'esecutivo Ue ha contatti con le imprese dalle quali "ci si aspetta che arrivino a sviluppare unLa biotech americana - che ha completato le sperimentazioni sull'uomo - è pronta a consegnare quest'anno 20 milioni di dosi negli Stati Uniti mentre il prossimo ne arriveranno fra 500 milioni e un miliardo anche nel resto del mondo.La Commissione Europea, che lavora su più fronti, ha anche fatto sapere di aver siglato uncon l'azienda farmaceutica europeache prevede l'acquisto iniziale diper conto di tutti gli Stati membri dell'Ue, più un'opzione per richiedere fino a ulteriori 180 milioni di dosi, quando il vaccino avrà dimostrato efficacia contro il Covid-19".Ieri, intanto, il Ministro della Saluteha chiarito che "all'Italia andrà il 13,6% di tutta la quantità di vaccini anti Covid acquistata dalla Comunità europea", annunciando che "entro la fine di gennaio dovremmo avere le prime dosi del vaccino. L'Ema dovrà dare l'autorizzazione ma tutti i dati segnalano che dovremmo averle", mentre "unascala avverrà da primavera inoltrata in avanti". Le prime dosi "saranno destinate ai medici e agli infermieri in prima linea e alle persone più fragili", ha detto ancora il ministro, mentre "tra qualche settimana dovremmo avere anche un altro strumento: