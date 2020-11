Catalfo: finanzieremo nuova cassa integrazione se pandemia andrà avanti

(Teleborsa) - Il Governo è pronto a sostenere altre settimane dise l'emergenza sanitaria dadovesse andare avanti ancora a lungo. È quanto assicurato dalla ministra del Lavoro,, durante la trasmissione Coffee Break su La7. "C'è l'impegno del Governo a finanziare ulteriori settimane di cassa integrazione se si dovesse protrarre la pandemia", ha detto, sottolineando gli sforzi delle ultime settimane per arrivare alle misure contenute nella manovra."Alcune norme importanti della, come il finanziamento di ulteriori 12 settimane di cassa integrazione gratuita e il blocco dei licenziamenti, sono state frutto d'incontri con le parti sociali, sia con i sindacati sia con le imprese", ha spiegato. Rassicurazioni arrivano anche per le attività più colpite dalle misure restrittive: "Interverremo ancora in futuro, con i, per aiutare tutti quelli che stanno subendo le conseguenze della pandemia a livello economico".Per quel che riguarda il tema dellee del lavoro, Catalfo ha detto che sarebbe "un errore gravissimo" non legarle alle misure dial, incluso il reddito di cittadinanza: "resta fondamentale l'investimento in capitale umano e l'investimento in formazione". La ministra ha anche aggiunto che "a regime" iavranno a disposizione 20mila operatori, "contro gli 8mila che c'erano prima".Infine, un ultima battuta sul tema dell'. Riconoscendo che "C'è una difficoltà per le donne a mantenere il proprio posto di lavoro nel corso del primo anno di vita del loro bambino, nel post maternità", la ministra ha annunciato che è in fase di approvazione "un intervento normativo che aiuti la donna a mantenere il proprio posto di lavoro" da inserire già nella prossima legge di Bilancio.